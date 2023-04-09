Sadettin Saran'dan başkanlığa yeşil ışık

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı için yeşil ışık yaktı. Saran, "Fenerbahçe aşığı biri olarak bu işe seve seve soyunurum." dedi.

Sadettin Saran'dan başkanlığa yeşil ışık

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe’de alınacak olası bir kongre kararı üzerine aday olacağını açıkladı.

İzmit’te kalabalık bir topluluğun katılımıyla 24. Atatürk Spor Salonu’nu açan Saran, “Son günlerde başkan olmam için yoğun ilgi var. Fenerbahçe aşığı biri olarak bu işe seve seve soyunurum. Fakat şu ortamda konuşarak karıştırıcı biri olmak istemiyorum” dedi.

Açılış töreni sonrası Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'a konuşan Saran, son günlerde Kadıköy’de kaybedilen Beşiktaş ve yine Kadıköy’de kazanılan Kayserispor karşılaşmalarında yaşanan tribün olumsuzluklarına değinerek, “Bu takım hepimizin takımı, sahip çıkalım. Gün birlik beraberlik zamanı. Hafta içinde üç kulvarda (basketbol, voleybol, futbol) güzel sonuçlar aldık. Karamsar olmaya gerek yok. Futbolcuları yuhalamak, ıslıklamak zarar verir. Taraftarlarımız takımlarının arkasında dursunlar ve desteklerini esirgemesinler. Görünen o ki; ligde hâlâ şampiyonluk ihtimalimiz var. Biz büyük camiayız. Fenerbahçe her zaman zoru başarır” ifadelerine yer verdi.

Sadettin Saran, kaybedilen derbilerle ilgili olarak ise “Tabii ki bu maçları evimizde kaybetmemiz hoş olmadı” yorumunu yaptı.

TARAFTARDAN SADETTİN SARAN'A 'BAŞKAN OLSANA' TEZAHÜRATLARI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde kendi yaptırdığı spor salonunun açılışına katılan Sadettin Saran’ı, Fenerbahçe taraftarı 'başkan olsana' tezahüratlarıyla karşılamıştı. 

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