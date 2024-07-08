Ronaldo Tartışmalara Nokta Koydu: Oynayacak!

Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, 2026'daki Dünya Kupası'nda da oynamak istediğini duyurdu. Ronaldo'nun geleceği EURO 2024'teki başarısızlığın ardından tartışma konusu olmuştu.

Ronaldo Tartışmalara Nokta Koydu: Oynayacak!

Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun EURO 2024’teki başarısızlığın ardından milli takımdaki geleceği tartışılırken, yıldız isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası’nda oynamak istediğini duyurdu. 39 yaşındaki Ronaldo, açıklamasında "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum" diye yazdı.

Portekiz formasıyla EURO 2024’te Fransa’ya çeyrek finalde elenmeleriyle, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvada gol atma başarısı gösteremedi.

Ülkesinin formasıyla 212 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 130 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

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