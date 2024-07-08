Dünya Rekorunu 37 Yıl Sonra Kırdı

37 yıldır kırılamayan rekoru Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh kırdı. Mahuchikh, 1987'den beri kırılamayan rekorun yeni sahibi oldu.

Dünya Rekorunu 37 Yıl Sonra Kırdı

Bulgar Stefka Kostadinova’nın 1987’den beri elinde tuttuğu rekoru geride bırakan Yaroslava Mahuchikh, Elmas Lig’in Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ayağında 2,10 metrelik atlayışıyla dünya rekoruna imza attı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Mahuchikh, Kostadinova’nın 1987’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2,09 metreyle kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.

Aynı etkinlikte piste çıkan Kenyalı Faith Kipyegon da kendisine ait kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11'den 3:49.04'e indirdi.

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