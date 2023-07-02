Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'de 3 yabancı futbolcuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları hızlandı. 3 yabancı futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

Resmen duyuruldu: Fenerbahçe'de 3 yabancı futbolcuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un görevden ayrılmasıyla İsmail Kartal’la bir kez daha anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertli kulüpte iç transfer çalışmaları da hız kazanırken, 3 yabancı futbolcuyla yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor; kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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