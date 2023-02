Red Bull yeni aracını tanıttı

Red Bull Racing, Formula 1’de 2023 sezonunda kullanacağı araç olan RB19’u, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen etkinlik ile tanıttı.

Geçtiğimiz sezonu Hollandalı pilot Max Verstappen öncülüğünde şampiyon olarak tamamlayan Red Bull Racing, 2023 Formula 1 sezonu öncesinde yeni aracı RB19’u New York’ta düzenlenen etkinlik ile görücüye çıkardı. Etkinlik; Max Verstappen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

HORNER: "İNANILMAZ DERECEDE HEYECAN VERİCİ"

Lansmanda açıklamalarda bulunan takım patronu ve CEO’su Christian Horner, "Bu, inanılmaz derecede heyecan verici bir an. Hem bizim hem de paydaşlarımız için. Biz bu yolculuğa 2026 hedefiyle çıktık. Hedefimiz, Ford markasını yeniden yarışa dahil etmek ve Red Bull - Ford iş birliği kapsamında motor ve güç ünitelerini kapsayacak bir yapı kurmak. Şu an 2023 sezon açılışı için New York’tayız. Takım ve araç tanıtımını yapıyoruz. Burada olmak bizim için gerçekten çok özel. 2022 bizim için hem takım hem de pilotlar anlamında unutulmaz bir yıl oldu. Buraya gelirken bu unvanların sahibi olarak geldik ve haliyle önümüzdeki sezon hedefimiz de bu unvanlarımızı korumak olacak. Rakiplerimizi çok zorlu ama 2022’de yakaladığımız momentumu sürdürerek hedefe ulaşabiliriz. Amerika bizim için çok özel. Burada sporumuza ilgi duyan geniş bir kitle ve kazanabileceğimiz çok büyük bir genç kitle de var. Burada 3 yarış yaptık ve hepsi çok özeldi. Sadece takımımız için değil Formula 1 için önemli bir yer. Birçok iş ortağımız da bu ülkede kuruldu bu nedenle 2023 açılışı için daha iyi bir yer olamazdı" ifadelerini kullandı.

PEREZ: "BU ÜLKEDE EN SEVİLEN VE DESTEK GÖREN TAKIM HALİNE GELDİK"

Perez, aracın ortaya çıkmasında çok büyük bir emek olduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm dünyaya yeni arabamızı göstermek çok önemli. Amerika’daki hayranlarımızın sayısı çok arttı. Özellikle burada çok sayıda Meksikalı var ve bu özellikle benim için çok önemli. Yeni kıyafetlerimizi çok rahat ve şık. Şimdiye kadar Amerika’da 3 yarışa çıktık ve buradaki desteği çok yakından görme fırsatımız oldu. Bu ülkede en çok sevilen ve destek gören takım haline geldik ve bu bizim için gerçekten büyük bir ayrıcalık" diye konuştu.

VERSTAPPEN: "2022 İNANILMAZ BİR YIL OLDU"

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Max Verstappen, "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Burada 3 yarışa çıktık. Bugün de burada olmak oldukça değerli, buradaki destekle sahip olduğumuz sırayı korumak için elimizden geleni yapacağız. 2022 inanılmaz bir yıl oldu. Yıl sonunda sergilediğimiz istikrarı yeniden yakalamaya çalışacağız. Diğer takımlar da geliştirmelerini sürdürüyor tabii ki ama ben bu sezona da olumlu bakıyorum. 2026 yılında birçok değişiklik olabilir ve bu değişikliklere ilerlerken Ford gibi önemli bir markanın arkamızda bize destek olacak olması çok kıymetli" şeklinde konuştu.



Yeniden Redbull'a döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Ricciardo da, "2023 yeniden yuvama döndüğüm yıl oldu. 3. pilot olarak görev alacağım ama burada olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Yeni arabamız çok hızlı görünüyor. Çok hızlı çizgileri var. Arabayı ilk kez gördüğümüz için sezon açılışları beni hep heyecanlandırmıştır. Eminim yeni araba da her zamanki gibi hızlıdır" açıklamasında bulundu.

