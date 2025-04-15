Real Madrid'in Modric Köklü Kulübe Ortak Oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Modric'in İngiltere Championship takımlarından Swansea City’e ortak olduğu açıklandı.

Real Madrid'in Modric Köklü Kulübe Ortak Oldu

Real Madrid’in yıldız ismi Luka Modric’in İngiltere Championship takımlarından Swansea City’e ortak olduğu öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi. Hırvat oyuncu Modric de kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu söyledi.

Swansea, Championship’te 54 puan ile 12. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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