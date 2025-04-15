Cedi Osman İmzayı Attı

Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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Cedi Osman İmzayı Attı

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman’ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Açıklamaya göre Cedi Osman 2027’ye kadar Yunanistan ekibinin formasını terletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar” denildi.

Kaynak: AA

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