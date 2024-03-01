Ancelotti’den, Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler’in az süre almasının maç içindeki koşullara bağlı olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda’nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve zamanla daha fazla forma şansı bulacağını da belirtti.

Ancelotti’den, Arda Güler açıklaması

İspanya La Liga’nın 27. haftasında yarın deplasmanda Valencia ile karşılaşacak olan Real Madrid’de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler’in az süre alasıyla alakalı gelen bir soruyu, "Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum" diye cevaplandırdı.

Ancelotti, milli futbolcunun daha fazla oynama isteğini anlayışla karşıladığını da dile getirerek, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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