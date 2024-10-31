Quaresma'dan Beşiktaşlıları Heyecanlandıran Açıklama

Forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performans ve şık hareketleriyle Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran Quaresma’dan sürpriz bir açıklama geldi.

HT Spor’a konuşan Portekizli yıldız, siyah-beyazlılarda görev almak istediğini ve bu konuda başkan Hasan Arat ile konuşacağını duyurdu.

Quaresma yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beşiktaş’ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Antrenör mü olurum, sportif direktör mü, yoksa başka bir alanda mı olur bilmiyorum. Ama yeteneklerime inanıyorum ve Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey. Başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey demedi. Yine de çok sakinim tabii ki Beşiktaş'ta çalışmayı gerçekten isterdim."

Kaynak: HT Spor