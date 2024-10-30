Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele eden milli halterci Medine Saime Balaban, bronz madalya kazandı.

Koparmada 93 kiloyla dördüncü olan Medine Saime Balaban, silkmede 114 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Balaban, toplamda ise 207 kiloyla dördüncü sırada kendine yer buldu.

Kaynak: AA-DHA