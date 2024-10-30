Derbinin Hakemi Belli Oldu: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Oğuzhan Çakır Yönetecek

TFF, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Bu hafta oynanacak Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belli oldu.

Son Güncelleme:
Derbinin Hakemi Belli Oldu: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Oğuzhan Çakır Yönetecek

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın yan hakemleri ise Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil olacak.

26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı. Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 6 karşılaşmada düdük çalmıştı.

Derbinin Hakemi Belli Oldu: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Oğuzhan Çakır Yönetecek - Resim : 1

Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar:

13.30 Konyaspor - Başakşehir FK: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurduİspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da VurduSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakem Trabzonspor Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak
İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurdu İspanya'da Sel Felaketi Futbol Maçlarını da Vurdu
Golünü Attı, Nikah Masasına Koştu Golünü Attı, Nikah Masasına Koştu
Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı