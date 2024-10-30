Derbinin Hakemi Belli Oldu: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Oğuzhan Çakır Yönetecek
TFF, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Bu hafta oynanacak Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belli oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın yan hakemleri ise Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil olacak.
26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı. Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 6 karşılaşmada düdük çalmıştı.
Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar:
13.30 Konyaspor - Başakşehir FK: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Kaynak: DHA