Derbi Sonrası Muhabire Saldıran Sezgin Gülnar Tahliye Edildi!
Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran ve sonrasında tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Adalet yerini buldu" denildi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.
Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:
'ADALET YERİNİ BULDU'
"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"