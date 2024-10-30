Derbi Sonrası Muhabire Saldıran Sezgin Gülnar Tahliye Edildi!

Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran ve sonrasında tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Adalet yerini buldu" denildi.

Derbi Sonrası Muhabire Saldıran Sezgin Gülnar Tahliye Edildi!

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

'ADALET YERİNİ BULDU'

"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"

Derbi Sonrası Muhabire Saldıran Sezgin Gülnar Tahliye Edildi! - Resim : 1

Beşiktaş'tan Tutuklanan Sezgin Gülnar'a DestekBeşiktaş'tan Tutuklanan Sezgin Gülnar'a DestekSpor

Spor Muhabiri Emre Kaplan’a Yumruk Atmıştı: Saldırgan Sezgin Gülnar TutuklandıSpor Muhabiri Emre Kaplan’a Yumruk Atmıştı: Saldırgan Sezgin Gülnar TutuklandıGüncel

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