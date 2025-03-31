PSG Gol Oldu Yağdı, Şampiyonluğa 1 Adım Kaldı

Fransa'da PSG Saint-Etienne'e karşı gol olduğu yağdı. Dev kulübün şampiyonluğunu ilan etmesine yalnızca 1 maç kaldı.

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PSG Gol Oldu Yağdı, Şampiyonluğa 1 Adım Kaldı

Fransa Ligue 1’de deplasmanda Saint-Etienne’i 6-1 ile geçen PSG şampiyonluğa çok yaklaştı.

Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı.

Zirve takipçilerinden Monaco sahasında Nice'i 2-1 yenerken, Olimpik Marsilya ise deplasmanda Reims'e 3-1 mağlup oldu.

Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.

PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA

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