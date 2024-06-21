Portekizli Jota'dan Türkiye maçı öncesi değerlendirme: 'Zor bir maç olacak'

Portekiz Milli Takımının yıldız forveti Diogo Jota, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Portekiz maçı öncesinde takımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu Türkiye'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Jota, Türkiye'nin bulunduğu konumu, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak Çekya‘dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan’ın verdiği alanları vermeyeceğiz" dedi.

"ONLARA AYNI ALANI VEREMEYİZ"

Türkiye'nin Gürcistan maçındaki performansı hakkında konuşan Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya’dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

JOTA, GÜLER HAKKINDA KONUŞTU

Genç yıldız Arda Güler'in Gürcistan maçındaki performansı hakkında yorum yapan Portekizli forvet, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.