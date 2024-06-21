EURO 2024 | İspanya, İtalya'yı tek golle geçti

Avrupa Şampiyonası B Grubu 2. maçında İspanya ile İtalya kozlarını paylaştı. İtalya'yı 1-0 yenen İspanya, gruplardan çıkmayı garantiledi.

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EURO 2024 | İspanya, İtalya'yı tek golle geçti

EURO 2024'te heyecan İspanya-İtalya maçıyla devam etti.

Rakibini 1-0 yenen İspanya, gruplardan çıkmayı garantiledi.

İTALYANLAR KENDİ KALESİNE ATTI

Maçta tek golü 55'inci dakikada Calafiori kendi kalesine attı. Nico Williams'ın sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta arka direkte müdahale etmek isteyen Calafiori topu kendi ağlarına gönderdi.

İSPANYA GRUP LİDERİ

Gruptaki ilk maçını Hırvatistan karşısında 3-0 kazanan İspanya, İtalya'yı da devirerek puanını 6'ya yükseltti. Boğalar böylece B Grubu'nda zirvede yer aldı.

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İspanya İtalya Euro 2024
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