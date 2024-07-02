Penaltıyı kaçıran Ronaldo, hüngür hüngür ağladı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilirken son 16 turunda Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi.

Saat 22.00'de başlayan ve normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatmalarının ilk yarısının son dakikasında penaltı kazanan Portekiz'de Cristiano Ronaldo topun başına geçti.

Penaltıyı kullanan Ronaldo, Sloven kaleci Oblak'ı geçemedi.

Portekiz, uzatma dakikalarında çeyrek final için çok önemli bir fırsatı gole çeviremezken, Cristiano Ronaldo göz yaşlarına hakim olamadı.

Maçın uzatma dakikalarının ikinci yarısı oynanıyor.

Maçın 115. dakikasında Sesko ile çok önemli bir fırsat yakalayan Slovenya, pozisyonu gole çeviremedi.

Uzatma dakikalarında da eşitliğin bozulmadığı maç seri penaltı atışlarına gitti.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNALDE

Penaltı atışlarının hiçbirini gole çeviremeyen Slovenya'yı 3-0 mağlup eden Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem