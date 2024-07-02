Avrupa'da transfer yarışı kızıştı: En pahalı 10 transfer belli oldu
Yeni sezon öncesi futbol kulüpleri, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda yıldız futbolcu, rekor bonservis bedelleriyle farklı takımlara transfer oldu. Şu ana kadar en pahalı transferi, son 4 sezonda şampiyonluk yaşayamayan Serie A ekibi Juventus gerçekleştirdi.
Futbol dünyasında EURO 2024 heyecanı devam ederken kulüplerin transfer yarışı da devam ediyor. Transfer sezonun açılmasıyla resmi imzaları attırmaya başlayan futbol kulüpleri arasında en pahalı transferi şu ana kadar İtalyan devi Juventus yaptı.
Lig bazında ise her zamanki gibi en çok para harcayan kulüpler İngiliz takımları olarak öne çıkıyor.
1 Temmuz itibariyle yaz döneminin resmi olarak açıklanan en pahalı 10 transferinin listesi şu şekilde oluştu:
1 - Douglas Luiz
Aston Villa > Juventus (51,5 milyon euro)
2 - Ian Maatsen
Chelsea > Aston Villa (44,5 milyon euro)
3 - Elliot Anderson
Newcastle > Nottingham (41,2 milyon euro)
4 - Yankuba Minteh
Newcastle > Brighton (38,8 milyon euro)
5 - Omari Hutchinson
Chelsea > Ispwich (26 milyon euro)
6 - Omari Kellyman
Aston Villa > Chelsea (22,5 milyon euro)
7 - Vangelis Pavlidis
AZ Alkmar > Benfica (18 milyon euro)
8 - Ismael Kone
Watford > Marsilya (17 milyon euro)
9 - Tijjani Noslin
Hellas Verona > Lazio (15 milyon euro)
10 - Samuel Iling-Junior
Juventus > Aston Villa (14 milyon euro)