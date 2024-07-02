Avrupa'da transfer yarışı kızıştı: En pahalı 10 transfer belli oldu

Futbol dünyasında EURO 2024 heyecanı devam ederken kulüplerin transfer yarışı da devam ediyor. Transfer sezonun açılmasıyla resmi imzaları attırmaya başlayan futbol kulüpleri arasında en pahalı transferi şu ana kadar İtalyan devi Juventus yaptı.

Lig bazında ise her zamanki gibi en çok para harcayan kulüpler İngiliz takımları olarak öne çıkıyor.

1 Temmuz itibariyle yaz döneminin resmi olarak açıklanan en pahalı 10 transferinin listesi şu şekilde oluştu:

1 - Douglas Luiz

Aston Villa > Juventus (51,5 milyon euro)

2 - Ian Maatsen

Chelsea > Aston Villa (44,5 milyon euro)

3 - Elliot Anderson

Newcastle > Nottingham (41,2 milyon euro)

4 - Yankuba Minteh

Newcastle > Brighton (38,8 milyon euro)

5 - Omari Hutchinson

Chelsea > Ispwich (26 milyon euro)

6 - Omari Kellyman

Aston Villa > Chelsea (22,5 milyon euro)

7 - Vangelis Pavlidis

AZ Alkmar > Benfica (18 milyon euro)

8 - Ismael Kone

Watford > Marsilya (17 milyon euro)

9 - Tijjani Noslin

Hellas Verona > Lazio (15 milyon euro)

10 - Samuel Iling-Junior

Juventus > Aston Villa (14 milyon euro)