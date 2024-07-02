Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den Fenerbahçelileri çok kızdıracak paylaşım: En başarılı kulübe geldim

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Belçikalı nöbetçi golcü Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım geldi. Sarı kırmızılılara imza atan Belçikalı yıldız, "En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum" diye konuştu.

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Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den Fenerbahçelileri çok kızdıracak paylaşım: En başarılı kulübe geldim

Beşiktaş'ta 1 sezon ve Fenerbahçe'de 2 sezon geçiren Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza atarak Süper Lig'de 3 büyüklerin formasını giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

Tecrübeli futbolcu sarı kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Batshuayi ilk açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı.

BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMASI

"Sevgili taraftarlar,

Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana gübenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehirlerine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den Fenerbahçelileri çok kızdıracak paylaşım: En başarılı kulübe geldim - Resim : 1

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