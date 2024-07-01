Montella'dan Arda Güler yorumu: 'Yeterince iyiyseniz...'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, yarınki mücadelenin, Avusturya ile oynadıkları hazırlık maçından farklı bir maç olacağına inandığını söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avusturya'ya karşı mart ayında oynadıkları hazırlık maçını hatırlatarak sözlerine başlayan Montella, "Avusturya iyi bir takım, belki de en iyi takım olduklarını düşünüyorum. Çok agresif, pres yapan ve geçişleri harika bir takım. Birkaç gün önce yaptığım bir yorum vardı, 'Bana kulübü anımsatıyorlar' diye. Her anlamıyla bütün bir takım. Hazırlık maçının ilk yarısı son derece eşitti, başka bir skorla da bitebilirdi. İkinci yarıda psikolojik olarak düşüş yaşadık. Bunu toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Bu kadar büyük skor farkıyla oyuncu ve hoca olarak maç kaybettiğimizi hatırlamıyorum. Hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak. Karşı takımın hocası da bundan bahsetti. Umarım bu sefer sonuç farklı olur." ifadelerini kullandı.



"ÖÇ ALMA DUYGUSUNA KAPILAMAZSINIZ"

Deneyimli teknik adam, "6-1'lik maç oyuncularınıza farklı bir motive sağlayabilir mi?" sorusunu, "İlk mesele duyguların işimize engel olmasına izin vermemek. Öç alma duygusuna kapılamazsınız. Çünkü doğru düşünmenizi engeller. Avusturya’nın nasıl, bizim de nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim düşünce şeklimizin bu olması lazım. Bunun geri kalanı tamamen dedikodu." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'la ilgili İtalya bir gazetecinin sorduğu soruya, "Kenan çok iyi bir oyuncu. Zihin gücü çok yüksek. İlk başta dikkatimi çeken buydu. Her antrenmanda kendini gelişmeye çabalayan biri. Hızı, temposu, tekniği, becerisi... Hepsi beğendiğim özellikleri. 90 dakikanın tamamında tutarlı olma anlamında mesafe kaydedebilir. Birkaç gol atma şansı vardı ama şansı yaver gitmedi." şeklinde yanıt verdi.

Montella, şampiyonadaki tek İtalyan teknik adam olarak kalması hakkında ise "Keşke 4 İtalyan hoca da buraya kadar devam edebilseydi." dedi.

"ARDA'NIN GELİŞMESİ GEREKEN ANLAR VAR"

Vincenzo Montella, Arda Güler'in durumunun sorulması üzerine, "Yeterince iyiyseniz yaşınız da yeterlidir. Yetenekliyseniz 15 yaşında da takımınıza faydalı olabilirsiniz. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bu herkesin görebileceği bir şekilde ortada. Oyun içinde gelişmesi gereken bazı alanlar var. Onun gibi bir futbolcunun olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Bir takım alanlarda kendisini geliştirmesi lazım. Bunu da yapacaktır." açıklamasında bulundu.

"ÜRETKEN BİR TAKIMIZ"

Milli Takım Teknik Direktörü, EURO 2024'te birçok hücum istatistiğinde üst sıralarda olduklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"UEFA istatistiklerinde grup aşamasında attığımız 5 golle, bu alanda 3.'yüz. Toplam atılan şutta üçüncü sıradayız, maç başına şut ortalamamız 16.67, kazanılan korner sayısı 21 ve grup aşamasında üçüncüyüz. Ofansif aksiyonda 161 ile beşinci sıradayız. Bütün bu ürettiğimiz aksiyonlara göre biraz daha fazla skorer olabilirdik. Bunu da söyleyebilirim. Topa sahip olduğumuz anlardan memnunuz. Çünkü çok üretken bir takımız. Daha fazlasını da yapabilirdik. Dripling konusunda 5. sıradayız. 53 dripling denedik. Buradaki verilere baktığınız zaman üretken bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Oyun planına bağlı, oyunun gidişatına bağlı olarak farklı çözümler üretebiliriz. Çünkü iki sırtı kaleye dönük forvetimiz var, Bertuğ ve Cenk Tosun. Maçın gidişatına göre seçeneklerimiz var."

"BİR MİKTAR RAHATSIZ EDEN BİR DURUM"

Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'in cezalı olmasının hatırlatılması üzerine ise, "Takımda herkesin cezasız olmasını isterim. Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız. Yeri doldurulamayan bir oyuncu. İki sarı karttan sonra tabii cezalı duruma düşüyorsunuz. Nasıl yorumlayacağımdan yüzde 100 olarak emin olamamak birlikte bir miktar bizi rahatsız eden bir durum. Bu boşlukları doldurmaya hazır olan futbolcularımız da var." diye konuştu.

Montella, "Leipzig'de de uzun yıllar görev yapan Ralf Rangnick ve Leipzig'de forma giyen milli futbolcular, 'Yarın evimizde oynayacağız' dedi. Sizce yarın Türk taraftarları görünce evlerinde olmadıklarını anlayabilirler mi?" sorusuna, "Tabii stadyumun kırmızı-beyaz al bayraklarla dolu olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar taraftarımız bizi güzel destekledi. Şartlar zorlu olduğunda arkamızda oldular. Yarın taraftarımızla birlikte çok canlı bir ortam bekliyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA