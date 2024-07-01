Filenin Genç Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

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Filenin Genç Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 29 Haziran Cumartesi günü hayatını kaybeden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun anısına sahaya siyah kurdeleyle çıktı. Müsabaka başlamadan önce ise Ahmet Göksu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Grup müsabakalarını Lecce şehrinde oynayan milli takım, şampiyonadaki ilk maçında Ukrayna'yı 25-21, 25-13 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat TSİ 19.00'da Letonya'yla karşılaşacak. Müsabaka İtalya Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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