Paris Olimpiyatları'nda Günün Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?

Tüm dünyada sporseverlerin dikkatle takip ettiği Paris 2024 Olimpiyatları'nın yedinci gününde Türkiye'yi 7 spor dalında 15 sporcu temsil ediyor.

Türkiye için Olimpiyatların 2 Ağustos 2024 programı şu şekilde:

Atıcılık

Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz kadınlar 25m Ateşil Tabanca elemelerine saat 10:00’da yavaş atış, saat 13:00’da ise hızlı atış alanında yarışacak.

Judo

Kadınlarda Kayra Özdemir +78kg'de , erkeklerde İbrahim Tataroğlu saat 11.00’den itibaren mücadele edecek.

Atletizm

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde saat 11.15’te Buse Savaşkan, erkekler çekiç atma elemelerinde saat 12.35’te Özkan Baltacı, kadınlar üç adım atlama elemelerinde ise saat 19:15’te Tuğba Danışmaz mücadele edecek.

Kürek

Kadınlar tek çifte D finalinde Elis Özbay 11.18’de yarışacak.

Okçuluk

Karışık takım müsabakalarında Türkiye adına Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır saat 12.05’ten itibaren mücadele edecek.

Yelken

Deniz Çınar, Lara Nalbatoğlu 470 karışık takım 1 ve 2. yarışlarında, Ecem Güzel , Ilca6 2 ve4. yarışmalarda, Yiğit Yalçın Çıtak ise ILCA7 3. ve 4. yarışlarda yer alacak.

Boks

Esra Yıldız Harahan, kadınlar boks son 16 turunda Tunus’lu rakibi Khouloud Hlımı ile saat 17.02’de karşılaşacak.

Kaynak: ANKA