Paris 2024'te Tarih Yazdı: Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'den Çifte Rekor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sıraya yerleşirken, aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu da kırdı.

Son Güncelleme:
Paris 2024'te Tarih Yazdı: Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'den Çifte Rekor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sıraya yerleşti.

Öznur Cüre Girdi bu puanla aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu da kırmış oldu.

Öznur’u Hindistan’dan Sheetal Devi 703 puanla, İranlı Fatemeh Hemmati ise 696 puanla takip etti.

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları Paris
Son Güncelleme:
Sultanlar Ligi'ni Yasa Boğan Ölüm: Victoria Lopez Evinde Ölü Bulundu Sultanlar Ligi'ni Yasa Boğan Ölüm
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı
Liverpool Chiesa'yı Transfer Etti Liverpool Chiesa'yı Transfer Etti