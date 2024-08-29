Paris 2024'te Tarih Yazdı: Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'den Çifte Rekor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sıraya yerleşti.

Öznur Cüre Girdi bu puanla aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekorunu da kırmış oldu.

Öznur’u Hindistan’dan Sheetal Devi 703 puanla, İranlı Fatemeh Hemmati ise 696 puanla takip etti.