Paris 2024 | Milli Okçumuza Fırtına Engeli
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli okçu Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği son 32 tur karşılaşmawsı, fırtına nedeniyle ertelendi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği son 32 turu karşılaşması yarına ertelendi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te bugün akşam saatlerinde yapılması planlanan okçuluk kadınlar bireysel klasik yay son 32 tur mücadelesi beklenen fırtına nedeniyle yarına ertelendi.
Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği organizasyon yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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