Paris 2024 | Milli Okçumuza Fırtına Engeli

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli okçu Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği son 32 tur karşılaşmawsı, fırtına nedeniyle ertelendi.

Son Güncelleme:
Paris 2024 | Milli Okçumuza Fırtına Engeli

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği son 32 turu karşılaşması yarına ertelendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te bugün akşam saatlerinde yapılması planlanan okçuluk kadınlar bireysel klasik yay son 32 tur mücadelesi beklenen fırtına nedeniyle yarına ertelendi.

Elif Berra Gökkır'ın mücadele edeceği organizasyon yarın devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
fırtına 2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
Trabzonspor'un Kaptanı Çakır'dan, 'Ozan Tufan' Açıklaması: 'Fenerbahçeliydi Ama...' Uğurcan Çakır: Ozan Tufan Fenerbahçeliydi Ama...
Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı
Galatasaray'da Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi Galatasaray'da Ayrılık!
Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi
Suikastın Olduğu Konutta Dikkat Çeken İsim: Hedef Sadece Haniye miydi? Hedef Sadece Haniye miydi?
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak
MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti