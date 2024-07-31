Trabzonspor'un Kaptanı Çakır'dan, 'Ozan Tufan' Açıklaması: 'Fenerbahçeliydi Ama...'

Trabzonspor'un kalecisi kaptan Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla oynayacakları mücadele öncesi konuştu.

İlk maçta istedikleri oyunu sergileyemediklerini anlatan Çakır, "İlk resmi maçlar genelde zor oluyor. Takım uyumu, kondisyon ve özgüven için zor oluyor. Avantajlı bir skorla döndük ve ikinci maç için çalıştık. Rakibimize hazırız ve inşallah yarın galibiyetle ayrılarak turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

'ÇOK ÇALIŞIP PERFORMANSIMI SÜRDÜRMEK İSTİYORUM'

İlk maçtaki başarılı performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çakır, şöyle devam etti:

"Avrupa şampiyonasında 40-45 gün geçirdim A Milli Takım orada da iyi başarı elde ettik. En azından ülkemizi bir nebze mutlu ettik. Milli takımda oynayıp oynamamak çok önemli değil, ülke bayrağını temsil ediyoruz. Ondan sonra Abdullah hocam biraz fazla izin verdi bana 8 günlük tatilim vardı. Orda da en azından fit kalıp takımıma en iyi şekilde katılmak istiyordum, motivasyon anlamında elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O gün de benim için güzel bir gündü. Çok çalışıp performansımı devam ettirmeyi düşünüyorum, inşallah öyle olur."

'OZAN TUFAN FENERBAHÇELİYDİ AMA...'

Çakır, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın takıma transferinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okay geldi aramıza. Kendisi ile gençken 19 yaşındayken, o 21 yaşındayken o zaman Trabzonspor'da birlikteydik. Hiç iletişimimiz kopmadı zaten milli takım ve tatillerde hep iletişim halindeydik. Kendisini çok seviyorum ve çok iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum, bize güç katacaktır. Ozan Tufan da milli takımdan yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. O zaman Fenerbahçeliydi ama milli takımda renklerin önemi kalmıyor. Ben gerçekten Trabzonspor ve kendim için seviniyorum. En azından kaliteli ve yerli futbolcular aramızda. Trabzonspor başarısı için birlikte mücadele edeceğiz. Ben çok mutluyum ikisinin de gelmesinden."

Her sezon transferle ilgili isminin anıldığını belirten Uğurcan Çakır, takımda yüzde 100'nü vererek işine odaklandığını vurguladı.

'TEKLİF GELİRSE OTURUR DEĞERLENDİRİRİZ'

Milli kaleci, çok çalışarak arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Transfer teklifi gelirse oturup değerlendiririz başkanımız ve hocamızla. Hocamızın dediği gibi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük paralar harcayıp büyük oyunculara sahipler ama bizde karakterimiz ve taraftarımızla şampiyon olmak istiyoruz. UEFA'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çünkü bence gerçekten başımızda Türkiye'nin en iyi hocalarından birisi var, bana göre en iyisi var. Trabzonspor hem organizasyon hem de bireysel oyuncu, kalite açısından şu anda iyi durumda, iyi çalışıyoruz. Dediğimiz gibi, gidip gitmemek çok önemli değil. Her zaman olduğu gibi, başarılı olmak istiyorum, işime odaklanacağım."