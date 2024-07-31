Galatasaray'da Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi

Galatasaray, genç stoperi Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray'da Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi

Galatasaray, genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Galatasaray, alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır"

Kaynak: İHA

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