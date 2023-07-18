Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz’a transfer oldu

NBA takımlarından Utah Jazz, Miami Heat’ten ayrılan 25 yaşındaki milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’i transfer etti.

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Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz’a transfer oldu

Ömer Faruk Yurtseven’in yeni adresi Utah Hazz oldu. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Jazz’dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivotla sözleşme imzalandığı kaydedilirken, takım politikası gereği detayların paylaşılmadığı belirtildi.

Miami Heat formasıyla iki sezonda 65 karşılaşmaya çıkan milli basketbolcu, 5,2 sayı ve 4,9 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.

Ömer Faruk Yurtseven, daha önce Mehmet Okur ve Ersan İlyasova’nın da formasını giydiği Utah Jazz’ın üçüncü Türk oyuncusu oldu.

Kaynak: İHA

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