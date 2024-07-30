Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Milliler Atıcılıkta Tarih Yazdı

Paris 2024'te Türkiye'nin ikinci madalyası 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızdan geldi. Finalde Sırbistan'a mağlup olan takımımız gümüş madalyanın sahibi oldu. Millilerin bu başarısı olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıkta ilk madalyası oldu.

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Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Milliler Atıcılıkta Tarih Yazdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14’lük skorla kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atıcılarımızın başarısı, Türkiye’ye Paris’te ikinci madalyayı kazandırırken, Türkiye’nin olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını da getirmiş oldu.

Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Milliler Atıcılıkta Tarih Yazdı - Resim : 1

İLK MADALYA OKÇULARDAN GELMİŞTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Milli okçuların bu başarısı Türkiye'ye Paris'te ilk madalyasını getirmiş oldu.

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