Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'dan Paris 2024'te İlk Zafer
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın Paris 2024'te ilk galibiyetini aldı. Neslihan, Perulu Ines Lucia Costillo'yu 2-0 mağlup etti.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Badminton Tek Kadınlar J Grup Müsabakası'nda milli sporcumuz Neslihan Yiğit Arın ilk galibiyetini aldı.
Perulu rakibi Ines Lucia Costillo'yu 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli badmintoncumuzun gruptan çıkma ihtimali düşük olarak görülürken umutlar tükenmedi.
Neslihan Yiğit Arın'ın grubundan çıkıp çıkamadığı Perulu rakibi ile gruptaki diğer rakibi Japon Aya Ohori arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.