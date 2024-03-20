Olaylı maç sonrası Trabzon cephesinden açıklama

Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, maç bitimi olay çıkmıştı. Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmıştı.

Olaylı maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu net söyleyeyim. Trabzonspor, yaşanan olaylar nedeniyle ceza almayı hak etmiştir. Daha önce bu ülkede pek çok maçta sahaya yabancı madde atıldı, stadyumlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi. Ancak herkes için adalet istiyoruz. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce bir saldırıya uğradı. Yerde yatan insanın kafasına vurmak delikanlılığa da insanlığa da sığmaz” dedi.

Ertuğrul Doğan, şunları söyledi:

"Ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu net söyleyeyim. Trabzonspor, yaşanan olaylar nedeniyle ceza almayı hak etmiştir. Adalet herkes için olacak. Sahaya girilmesi, yanlıştır. Ancak Türkiye'de daha önce birçok stadyumda sahaya su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, stadyumların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevirilip yakıldı. Bunları unutmamak lazım. Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirmişken sahaya giren bir taraftar şerefsizce saldırıya uğradı. Yerde yatan insanın kafasına vurmak delikanlılığa da insanlığa da sığmaz. Sahanın ortasındaki o taraftarın başına bir şey gelseydi. Biz ne diyecektik ailesine?

İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor. Şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz, yıllardır adalet diyoruz. Kendi içimize de bakacağız. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu. Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutulmayacak. TV'de şaklabanlık yapanları da, sosyal medyadaki klavye delikanlıları da unutmayacak. Tek tek hepsinin peşinden giderek hesabını soracak.

Merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Adalet diyorsunuz, sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var.”

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

AKP Trabzon Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç ise ""UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz. Bizim bu rakiple davamız var. Şampiyonluğumuzu çalmışlardır. Rakip buraya provokasyona ve hükmen 3-0'ı almaya gelmiştir" diye konuştu.