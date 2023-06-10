Okan Buruk'un maaşı gündem oldu

Süper Lig'i lider bitirerek 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Okan Buruk ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'ın başında kazanacağı yıllık ücret de belli oldu.

Son Güncelleme:
Okan Buruk'un maaşı gündem oldu

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşımıştı.

Galatasaray Kulübünün daha önce KAP'a yaptığı bildirimde, Buruk'a 2023-2024 sezonu için senelik net 20 milyon lira ödeneceği duyurulmuştu. Bu maaşın hala düşük kalması sosyal medyada gündem konusu oldu.

JORGE JESUS 7 MİLYON EURO, OKAN BURUK 800 BİN EURO

Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’un 7 milyon euro aldığını gören Galatasaraylı taraftarlar, Okan Buruk'un sadece 800 bin euro almasına tepki gösterdi. Erden Timur'un ise Dursun Özbek ile görüşerek zam yaptıracağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Küme düşen Giresunspor'dan yeni adım! Küme düşen Giresunspor'dan yeni adım!
İstanbullular dikkat! Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı! İstanbullular dikkat! Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı!
Giresunspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru Giresunspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru
Marka düşkünü ve özgüveni yüksek 4 burç! Asla kimseyi de beğenmezler Marka düşkünü ve özgüveni yüksek 4 burç! Asla kimseyi de beğenmezler
Şampiyonlar Ligi finali biletleri karaborsada el ilanlarıyla aranıyor Şampiyonlar Ligi finali biletleri karaborsada el ilanlarıyla aranıyor
Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor
ÇOK OKUNANLAR
En korkak 4 burç belli oldu En korkak 4 burç belli oldu
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor
Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar!
2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi! 2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi!
Erdoğan'a teşekkür etti: Eski bakan Suat Kılıç, AKP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı Erdoğan'a teşekkür etti: Eski bakan Suat Kılıç, AKP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı