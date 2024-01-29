Okan Buruk'tan Zaha açıklaması

Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk'tan Zaha açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kritik maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS'a takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Buruk'una açıklamaları şöyle:

"Sacha Boey, Türk Futbol tarihinin en büyük satışı oldu. Galatasaray kulübünü tebrik etmek gerekiyor. Boey hikayesinde birçok insanın emeği var ama en önemlisi onun çalışma azmi ve disiplini. Kendine en çok şansı yaratan kendisiydi. İyi bir örnek oldu. Teknik adam olarak üzgünüm, çok önemli bir oyuncumu kaybettim ama bir Galatasaraylı olarak da Galatasaray'ın kazandığı ücret, bizim için çok değerli bir bütçe. Herkes mutlu bir şekilde yoluna devam ediyor, o da umarım orada da performansını daha yukarı çeker."

ZAHA'NIN SAKATLIĞI

Okan Buruk, Zaha'nın 2 gün önce antrenmanı yarıda bıraktığını bu nedenle bugün ilk 11'de yer vermediklerini söyledi.

“Top rakipteyken farklı, bizdeyken farklı oynayacağız. Oyuncularımızın bu maçı ne kadar istediği önemli. Ancak maç hazırlığında oyuncuları oldukça motive gördüm. Üretmemiz gerekiyor. Ne kadar dikine oynarsak o kadar üretebiliriz. Bir de geçişlere dikkat etmeliyiz tabii. Geçen hafta pozisyonlar verdik geçişlerde. Güzel bir maç bekliyorum. Zaha iki gün önce bir antrenmanı yarıda bırakmıştı, onu ilerleyen dakikalarda kullanacağız.”

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