Okan Buruk Duyurdu: Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Victor Osimhen Oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni sezondaki kaptanının Victor Osimhen olacağını duyurdu.

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Okan Buruk Duyurdu: Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Victor Osimhen Oldu
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Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etti.

ICARDİ SONRASI YENİ KAPTAN BİLMECESİ

Arjantinli yıldızın ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda kaptan olarak yerine geçecek isim merak konusu oldu.

OKAN BURUK GELİŞMEYİ DUYURDU

Teknik Direktör Okan Buruk, yeni sezonda takım kaptanları arasına dahil edilecek oyuncuyu açıkladı.

Buruk, "Victor Osimhen’e sorumluluk vermek istiyoruz. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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