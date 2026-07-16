19 Yıl Sonra Kaderin Cilvesi! Messi'nin Küvette Yıkadığı Bebek Dünya Kupası Finalinde Rakibi Oldu

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Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, kariyerinin son Dünya Kupası finalinde kupayı bir kez daha kaldırmak için mücadele edecek. Karşısında ise henüz 19 yaşında olmasına rağmen futbol dünyasının en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Lamine Yamal yer alacak. Ancak bu finali özel kılan yalnızca iki yıldızın karşı karşıya gelmesi değil. Yaklaşık 19 yıl önce, henüz birkaç aylık bir bebek olan Yamal ile genç Messi'nin aynı karede buluşmuş olması, final öncesinde yeniden gündeme taşındı.

UNICEF ETKİNLİĞİNDE BAŞLAYAN HİKAYE

Aralık 2007'de Katalan spor gazetesi Diario Sport ile UNICEF'in ortaklaşa düzenlediği sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında çekilen fotoğraflarda, o dönem Barcelona altyapısından yeni yükselen 20 yaşındaki Lionel Messi, çekilişle belirlenen bebeklerden biri olan Lamine Yamal'ı plastik bir küvette yıkarken objektiflere yansımıştı.

Mataró'da yaşayan göçmen bir ailenin çocuğu olan Yamal'ın bu etkinliğe katılması tamamen çekiliş sonucu gerçekleşmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan bu kare, genç futbolcunun babasının sosyal medya paylaşımıyla yeniden dünya gündemine oturdu.

Fotoğrafları çeken muhabir Joan Monfort da yıllar sonra o günü anlatırken, Messi'nin oldukça utangaç olduğunu ve ne yapacağını bilemediğini ifade etmişti.

19 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

2007'de aynı karede yer alan Messi ile Yamal, bugün futbolun zirvesi kabul edilen Dünya Kupası finalinde birbirlerine rakip olacak. Bir dönem kucağında tuttuğu bebeğe karşı sahaya çıkacak olan Messi, kariyerine yeni başarılar eklemek isterken, Yamal ise ülkesine dünya şampiyonluğu kazandırmaya çalışacak.

Bu sıra dışı tesadüf, uluslararası spor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Birçok yabancı yayın organı karşılaşmayı yalnızca bir Dünya Kupası finali olarak değil, futbolun iki farklı kuşağını buluşturan tarihi bir randevu olarak değerlendiriyor.

FİNAL PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek İspanya-Arjantin finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Futbol dünyasının gözü, hem kupanın yeni sahibini hem de yıllar sonra rakip olan Messi ile Yamal'ın unutulmaz mücadelesini izleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi