Offroad Tutkunlarının Kalbi Ankara'da Atıyor

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Ankara'da Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 25 araç ve 50 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde sporcular, Çankaya'daki İmrahor Millet Bahçesi'nde bulunan parkuru 4 kez geçti.

Kaynak: AA