NTV Spor kepenk indiriyor: Dijital içeriklere de son verilecek

Geçtiğimiz yıllar TV yayınlarına son veren NTV Spor'un, YouTube hesabı ve internet sitesini de kapatacağı duyuruldu.

NTV Spor kepenk indiriyor: Dijital içeriklere de son verilecek

17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan Ocak 2018'de Discovery Communications’a satılan ve Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 17 Mart 2018 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini DMAX kanalına bırakan NTVSpor'un internet sitesi de kapanıyor.

YOUTUBE KANALI DA KAPATILACAK

NTVSpor’un internet sitesinin yanı sıra Youtube kanalı da kapatılacak. Dijital içeriklere de son verildi.

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