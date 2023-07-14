NTV Spor kepenk indiriyor: Dijital içeriklere de son verilecek
Geçtiğimiz yıllar TV yayınlarına son veren NTV Spor'un, YouTube hesabı ve internet sitesini de kapatacağı duyuruldu.
17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan Ocak 2018'de Discovery Communications’a satılan ve Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 17 Mart 2018 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini DMAX kanalına bırakan NTVSpor'un internet sitesi de kapanıyor.
YOUTUBE KANALI DA KAPATILACAK
NTVSpor’un internet sitesinin yanı sıra Youtube kanalı da kapatılacak. Dijital içeriklere de son verildi.