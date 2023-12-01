Nihat Kahveci'nin Konferans Ligi'ndeki 'kabus' gecesine yorumu gündem oldu: Sabaha kadar gol yedik

Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin 6 gol yemesi hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Cuma sabahına kadar gol yedik" yorumuyla gündem oldu.

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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup aşamasındaki 5. maçlarına çıktılar.

D Grubu maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü kendi evinde ağırlayan Beşiktaş, 14 ve 46. dakikalarda Thiago, 4. dakikada Nielsen 51. dakikada Onyedika ile 70. dakikada Skov Olsen'ın attığı gollerle sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

H Grubu maçında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland deplasmanına gitti.

Kabus gibi bir gece geçiren Sarı lacivertliler maçtan 6-1 mağlup ayrıldı.

Nordsjaelland'ın gollerini 21'de Lucas Hey, 25'te Daniel Svensson, 55, 75 ile 85'te Benjamin Nygren ve 66'da Christian Rasmussen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 44'te Michy Batshuayi'den geldi.

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NİHAT KAHVECİ: CUMA SABAHINA KADAR GOL YEDİK

Eski milli futbolcu ve günümüzde spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin hezimetlerini değerlendirdi.

Kahveci, yorumuyla gündeme oturdu.

Nutspor kanalında konuşan Nihat Kahveci şunları söyledi:

"Perşembe günü 20:50'de Beşiktaş maçıyla gol yemeye başladık. 01:00 Cuma sabahına kadar gol yedik."

Kaynak: Gerçek Gündem

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