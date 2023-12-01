UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda West Ham United ve Freiburg, B Grubu'nda Brighton Hove Albion ve Olimpik Marsilya, D Grubu'nda Atalanta ve Sporting Lizbon ve F Grubu'nda Rennes ilk iki sırada yer almayı garantiledi.
E Grubu'nda Liverpool, F Grubu'nda Rennes ve Villarreal, G Grubu'nda Slavia Prag ve Roma, H Grubu'nda Bayer Leverkusen tur atlamayı garantiledi.
5. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Freiburg (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 5-0
Backa Topola (Sırbistan)-West Ham United (İngiltere): 0-1
AEK (Yunanistan)-Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-1
Sparta Prag (Çekya)-Real Betis (İspanya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1
Sturm Graz (Avusturya)-Rakow (Polonya): 0-1
Maccabi Haifa (İsrail)-Rennes (Fransa): 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3
Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0
Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0
Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2
Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1
Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3
Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2
Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2
UEFA KONFERANS LİGİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 6 karşılaşma yapıldı.
H Grubu'nda haftaya lider giren Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu ve üçüncü sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Ludogorets, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.
D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.
E Grubu'nda Aston Villa ile F Grubu'nda Fiorentina tur atlamayı garantiledi.
Gecenin toplu sonuçları şöyle:
Aston Villa (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): 2-1
Fiorentina (İtalya)-Genk (Belçika): 2-1
Cukaricki (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
Eintracht Frankfurt (Almanya)-PAOK (Yunanistan): 1-2
Nordsjaelland (Danimarka)-Fenerbahçe: 6-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2
Breidablik (İzlanda)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-2
Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Lille (Fransa): 0-2
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Gent (Belçika)-Zorya (Ukrayna): 4-1
Ballkani (Kosova)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
Bodo/Glimt (Norveç)-Lugano (İsviçre): 5-2
Beşiktaş-Club Brugge (Belçika): 0-5
AZ Alkmaar (Hollanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
HJK (Finlandiya)-Aberdeen (İskoçya): 2-2