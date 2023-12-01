UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda West Ham United ve Freiburg, B Grubu'nda Brighton Hove Albion ve Olimpik Marsilya, D Grubu'nda Atalanta ve Sporting Lizbon ve F Grubu'nda Rennes ilk iki sırada yer almayı garantiledi.

E Grubu'nda Liverpool, F Grubu'nda Rennes ve Villarreal, G Grubu'nda Slavia Prag ve Roma, H Grubu'nda Bayer Leverkusen tur atlamayı garantiledi.

5. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Freiburg (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 5-0

Backa Topola (Sırbistan)-West Ham United (İngiltere): 0-1

AEK (Yunanistan)-Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-1

Sparta Prag (Çekya)-Real Betis (İspanya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rakow (Polonya): 0-1

Maccabi Haifa (İsrail)-Rennes (Fransa): 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3

Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0

Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0

Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2

Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1

Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3

Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2

Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

UEFA KONFERANS LİGİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 6 karşılaşma yapıldı.

H Grubu'nda haftaya lider giren Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu ve üçüncü sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Ludogorets, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.

E Grubu'nda Aston Villa ile F Grubu'nda Fiorentina tur atlamayı garantiledi.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Aston Villa (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): 2-1

Fiorentina (İtalya)-Genk (Belçika): 2-1

Cukaricki (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

Eintracht Frankfurt (Almanya)-PAOK (Yunanistan): 1-2

Nordsjaelland (Danimarka)-Fenerbahçe: 6-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Breidablik (İzlanda)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-2

Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Lille (Fransa): 0-2

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Gent (Belçika)-Zorya (Ukrayna): 4-1

Ballkani (Kosova)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Lugano (İsviçre): 5-2

Beşiktaş-Club Brugge (Belçika): 0-5

AZ Alkmaar (Hollanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

HJK (Finlandiya)-Aberdeen (İskoçya): 2-2

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