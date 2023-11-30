A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında yükselişte

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında yükselişe geçti.

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A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında yükselişte

FIFA kasım ayı dünya sıralaması FIFA'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Galler ile 21 Kasım'da oynadığı müsabakanın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirerek finallere kalan A Milli Futbol Takımı, ekim ayının ardından kasım ayında da yükselişini sürdürdü ve 1 basamak çıkarak 37. sırada yer aldı.

ARJANTİN ZİRVEDE YER ALDI

Sıralamada 1855 puanla Arjantin zirvede yer alırken, Fransa 1845 puanla ikinci ve İngiltere de 1800 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında yükselişte - Resim : 1

BİR SONRAKİ SIRALAMA 21 ARALIK'TA

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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