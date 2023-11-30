A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında yükselişte

FIFA kasım ayı dünya sıralaması FIFA'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Galler ile 21 Kasım'da oynadığı müsabakanın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirerek finallere kalan A Milli Futbol Takımı, ekim ayının ardından kasım ayında da yükselişini sürdürdü ve 1 basamak çıkarak 37. sırada yer aldı.

ARJANTİN ZİRVEDE YER ALDI

Sıralamada 1855 puanla Arjantin zirvede yer alırken, Fransa 1845 puanla ikinci ve İngiltere de 1800 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

BİR SONRAKİ SIRALAMA 21 ARALIK'TA

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem