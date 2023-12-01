6-1'lik mağlubiyet krizi: İrfan Can Kahveci, taraftarla tartıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin farklı skorla yenildiği müsabakanın ardından şoke eden bir olay yaşandı.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

İsmail Kartal'ın oyuna sonradan dahil ettiği İrfan Can Kahveci, kendisine tepki gösteren bir taraftarla tartışma yaşadı. Tecrübeli orta sahayı saha kenarındaki güvenlikler durdurdu.

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla yenildiği maçta saha kenarında bulunan bir grup taraftar, İrfan Can Kahveci'ye sert çıktı. İrfan Can Kahveci bu tepkiler sonrası çılgına döndü ve tribünlere doğru yürümeye başladı.

OSAYI SAMUEL SAKİNLEŞTİREMEDİ

Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi Samuel takım arkadaşını kolundan tutmaya çalıştı. İrfan Can Kahveci bu sırada takım arkadaşından sıyrıldı ancak bu kez önüne güvenlikler çıktı. İrfan Can Kahveci'yi sakinleştiren isim İsmail Yüksek oldu.