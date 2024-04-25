Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de Play-off ilk maçlarının MVP'si seçildi
Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Euroleague'de Play-off ilk maçlarının en değerli oyuncusu oldu.
Turksıh Airlines Euroleague Play-off 1. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li forveti Nigel Hayes-Davis oldu.
THY Euroleague'de Play-off ilk maçlarının sona ermesinin ardından en değerli oyuncu da belli oldu.
Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin deplasmanda Fransız ekibi Monaco’yu uzatmalarda 95-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, play-off 1. maçların MVP'si seçildi.
Davis müsabakada 19 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile oynadı ve 29 verimlilik puanı elde etti.
29 yaşındaki basketbolcu son 1 ay içerisinde 2, toplamda 3. kez MVP oldu.
Kaynak: İHA
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