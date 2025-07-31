Nelson Semedo Resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Portekizli sağ bek Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Nelson Semedo Resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Semedo'nun yanı sıra şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: İHA

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