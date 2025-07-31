Trabzonspor Ayrılığı Resmen Açıkladı! John Lundstram Hull City'de
Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu John Lundstram'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
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Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın bonservisinin Hull City Kulübü'ne 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025-26 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Geçtiğimiz sezonun başında Rangers'tan transfer edilen Lundstram, Trabzonspor formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.
Kaynak: İHA
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