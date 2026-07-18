Nefesler Tutuldu: 2026 Dünya Kupası'nın En Büyüğü Yarın Belli Oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda dev final heyecanı geldi çattı. Futbolun zirvesindeki iki ekol, İspanya ve Arjantin, dünya futbolunun en büyük kupasını müzelerine götürmek için yarın karşı karşıya gelecek.

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Nefesler Tutuldu: 2026 Dünya Kupası'nın En Büyüğü Yarın Belli Oluyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı futbolun en büyük şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası, yarın oynanacak tarihi final maçıyla perdesini kapatıyor.

Turnuva boyunca rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak finale adını yazdıran son Avrupa Şampiyonu İspanya ile son Dünya Şampiyonu Arjantin, kozlarını New Jersey'de paylaşacak. Tüm dünyanın kilitlendiği bu dev randevu, TSİ 22.00’de başlayacak.

DEV FİNAL NEW YORK NEW JERSEY STADI’NDA

Milyarlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek olan tarihi mücadeleye, ABD'nin New Jersey eyaletindeki görkemli New York New Jersey Stadı ev sahipliği yapacak. Turnuvanın en büyük maçı için geri sayım sürerken, iki takımın teknik heyetleri ve yıldız oyuncuları taktik provalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

DÜDÜK SLOVEN HAKEM SLAVKO VINCIC’TE

FIFA, bu kritik karşılaşmanın hakem kadrosunu da ilan etti. Dev finali Slovenya Futbol Federasyonu’ndan tecrübeli hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic’in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh görev yapacak.

Dünya Kupası Finalini Yönetecek Hakem Belli OlduDünya Kupası Finalini Yönetecek Hakem Belli OlduSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Dünya kupası ABD İspanya Arjantin
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