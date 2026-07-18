Nefesler Tutuldu: 2026 Dünya Kupası'nın En Büyüğü Yarın Belli Oluyor

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı futbolun en büyük şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası, yarın oynanacak tarihi final maçıyla perdesini kapatıyor.

Turnuva boyunca rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak finale adını yazdıran son Avrupa Şampiyonu İspanya ile son Dünya Şampiyonu Arjantin, kozlarını New Jersey'de paylaşacak. Tüm dünyanın kilitlendiği bu dev randevu, TSİ 22.00’de başlayacak.

DEV FİNAL NEW YORK NEW JERSEY STADI’NDA

Milyarlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek olan tarihi mücadeleye, ABD'nin New Jersey eyaletindeki görkemli New York New Jersey Stadı ev sahipliği yapacak. Turnuvanın en büyük maçı için geri sayım sürerken, iki takımın teknik heyetleri ve yıldız oyuncuları taktik provalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

DÜDÜK SLOVEN HAKEM SLAVKO VINCIC’TE

FIFA, bu kritik karşılaşmanın hakem kadrosunu da ilan etti. Dev finali Slovenya Futbol Federasyonu’ndan tecrübeli hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic’in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh görev yapacak.

Kaynak: AA