Dünya Kupası Finalini Yönetecek Hakem Belli Oldu

İspanya ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Son Güncelleme:
Dünya Kupası Finalini Yönetecek Hakem Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasında görev alacak hakemler de belli oldu.

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic görev yapacak. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

Dünya Kupası Finalini Yönetecek Hakem Belli Oldu - Resim : 1

Vincic, Türkiye’de 2024-25 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 0-0 berabere kaldığı derbi maçta da görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Dünya kupası
Son Güncelleme:
Formula 1’de 10. Etap Heyecanı Belçika’da Başlıyor Formula 1’de 10. Etap Heyecanı Belçika’da
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İtalya'da Yılın Transfer Çalımı: Eski Romalı Zeki Çelik Juventus'a İmza Attı İtalya'da Yılın Transfer Çalımı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme
Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Kişilik Listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da İsimler Var Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi Gözaltındaki Nasuh Mahruki Hakkında Flaş Gelişme
Özgür Özel Düğmeye Bastı: Yeni Parti İçin Tarih Verildi! CHP'de Büyük Ayrılık İddiası Özgür Özel Düğmeye Bastı: Yeni Parti İçin Tarih Verildi! CHP'de Büyük Ayrılık İddiası
ABD'de Okuyan Yabancı Öğrencilere Kötü Haber: Süre Sınırı Getiriliyor ABD'de Okuyan Yabancı Öğrencilere Kötü Haber: Süre Sınırı Getiriliyor