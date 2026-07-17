Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu: 4 Yıldız Listede Yok

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA kadrosunu açıkladı. Yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood ile N'Golo Kante listeye dahil edilmedi.

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Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu: 4 Yıldız Listede Yok
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yle karşı karşıya gelecek. İlk maç, 21 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood bulunmuyor. Ayrıca 3 yeni transferle birlikte N'Golo Kante de kadroda yer almadı.

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic

Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 ekleme ve çıkarma yapma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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