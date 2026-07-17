Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu: 4 Yıldız Listede Yok

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yle karşı karşıya gelecek. İlk maç, 21 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood bulunmuyor. Ayrıca 3 yeni transferle birlikte N'Golo Kante de kadroda yer almadı.

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic

Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 ekleme ve çıkarma yapma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi