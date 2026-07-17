Beşiktaş'ta Salah Bombası: Anlaşmaya Varıldı

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Transfer dönemine Leandro Trossard hamlesiyle hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ın, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

NTV Spor'un Fransız basınından Foot Mercato'dan aktardığına göre siyah-beyazlı kulüp, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızla transfer konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Tarafların 1+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı belirtilirken, 34 yaşındaki futbolcunun yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusu kazanacağı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi