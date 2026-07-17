Beşiktaş'ta Salah Bombası: Anlaşmaya Varıldı

Beşiktaş'ın, Mohamed Salah ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiaya göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldıza yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Salah Bombası: Anlaşmaya Varıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer dönemine Leandro Trossard hamlesiyle hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ın, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

NTV Spor'un Fransız basınından Foot Mercato'dan aktardığına göre siyah-beyazlı kulüp, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızla transfer konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta Salah Bombası: Anlaşmaya Varıldı - Resim : 1

Tarafların 1+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı belirtilirken, 34 yaşındaki futbolcunun yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusu kazanacağı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mohamed Salah Beşiktaş
Son Güncelleme:
Amedspor 11 Futbolcuyla Yolları Ayırdı Amedspor 11 Futbolcuyla Yolları Ayırdı
Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu: 4 Yıldız Listede Yok Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme
Ahbap Soruşturmasında Kritik Viraj: Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı
Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Kişilik Listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da İsimler Var Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu
CHP Kurultay Davasında Kritik Eşik: Dosya 56 Gün Sonra Yargıtay’da! 'Mutlak Butlan' Dosyası 56 Gün Sonra Yargıtay’da
Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar