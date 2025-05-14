NBA'de Pacers Fırtınası

NBA Doğu Konferansı'nde seriyi 4-1'e getiren Indiana Pacers, Cavaliers'ı devirdi ve konferans finaline yükseldi.

NBA'de Pacers Fırtınası

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers fırtınası esti. Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve konferans finaline çıktı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Pacers, deplasmanda Cavaliers'ı 9 sayı farkla yenerek Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Konuk ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 31 sayı, Pascal Siakam 21 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'in 35 sayı, Evan Mobley'in 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA

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