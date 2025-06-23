Muslera'nın Yeni Takımı Resmen Belli Oldu! İmza İçin Yola Çıktı
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu. Yıldız isim, imza atmak için yola çıktı.
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yeni adresi resmen belli oldu.
Muslera’nın Estudiantes’e transfer olduğu bildirildi. Yıldız oyuncu yeni takımına imza atmak için yola çıktı.
Muslera, transfer sürecine ilişkin açıklamasında, “Çok mutluyum. Köklü bir tarihe sahip olan Estudiantes’e katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes’ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi