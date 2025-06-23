Muslera'nın Yeni Takımı Resmen Belli Oldu! İmza İçin Yola Çıktı

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu. Yıldız isim, imza atmak için yola çıktı.

Muslera'nın Yeni Takımı Resmen Belli Oldu! İmza İçin Yola Çıktı
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yeni adresi resmen belli oldu.

Muslera’nın Estudiantes’e transfer olduğu bildirildi. Yıldız oyuncu yeni takımına imza atmak için yola çıktı.

Muslera, transfer sürecine ilişkin açıklamasında, “Çok mutluyum. Köklü bir tarihe sahip olan Estudiantes’e katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes’ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Takımdan Ayrıldığı Açıklanmıştı: Fernando Muslera Galatasaray'la İmzaladıTakımdan Ayrıldığı Açıklanmıştı: Fernando Muslera Galatasaray'la İmzaladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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