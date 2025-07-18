Muğlaspor Şahintürk ile Sözleşme İmzaladı

Muğlaspor, son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile anlaşma sağladı.

Son Güncelleme:
Muğlaspor Şahintürk ile Sözleşme İmzaladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başlayan ve profesyonel kariyerine yine siyah-beyazlı ekipte adım atan Şahintürk, sırasıyla Beşiktaş, Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Menemen FK, Beykoz Anadolu ve Adana 01 FK formalarını terletti.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu, Adana Demirspor ile de 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Bugüne dek profesyonel düzeyde 231 resmi maça çıkan Şahintürk, 40 gol kaydederek önemli bir performans ortaya koydu.

Sedat Şahintürk, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle resmen Muğlasporlu oldu. Törende, Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Mali Komite Üyesi Turgay Özlü de hazır bulundu.

Muğlaspor Kulübü, transferi şu açıklamayla duyurdu: "Yeni sezonda yeşil-beyaz formamızla mücadele edecek olan Sedat Şahintürk’e Muğlaspor ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın!
'Osimhen' Masası El Sıkıştı! İşte Transferin Kesinleşeceği Tarih 'Osimhen' Masası El Sıkıştı! İşte Transferin Kesinleşeceği Tarih
Samsunspor, Yeni Sezon İçin Hollanda'da Çalışıyor Samsunspor, Yeni Sezon İçin Hollanda'da Çalışıyor
17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir 17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Meclis’te 'Ayı' Gerilimi: AK Partili Varank'ın Sözleri Tansiyonu Yükseltti Meclis’te 'Ayı' Gerilimi: AK Partili Varank'ın Sözleri Tansiyonu Yükseltti