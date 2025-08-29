Mourinho'nun Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Ali Koç Dünyaca Ünlü İsimle Görüşmeye Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe, deneyimli teknik direktör Jose Mourinho sonrası yeni teknik patron için arayışlara başladı. Bu doğrultuda Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü teknik adam Jurgen Klopp ile görüşme yapacak.

JOSE MOURINHO'NUN ARDINDAN GETİRİLECEK İSİM BELLİ OLDU!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho’yu göndermesinin ardından teknik direktör olarak Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp’u gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ile görüşmek için randevu talep etti.

ALİ KOÇ BİZZAT GÖRÜŞECEK

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, Jose Mourinho'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ı geri getirmeyi teklif etti. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç henüz Jose Mourinho ile ilgili net karar vermezken, sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten Jose Mourinho ayrılığı ile ilgili şu açıklamalar yapıldı:

"Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi